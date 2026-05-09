Partizan je odigrao 1:1 sa OFK Beogradom i prepustio Vojvodini drugo mesto na tabeli.

Trener crno-belih Srđan Blagojević bio je prilično razočaran ovakvim ishodom.

- Mi smo jako dobro počeli, poveli rano, igrali smo jako dobro, sa velikim samopouzdanjem onako kako smo i zamislili, imali smo plan. Znali smo kako će OFK da se brani i to smo dosta dobro radili. Imali smo još nekoliko prilika. Onda se desila ta situacija u 16 metara gde je OFK Beograd dobio penal, oko kojeg će biti će biti diskusije kao i za mnoge situacije danas. Kao i ova situacija sa Polterom. Ne želim da komentarišem i verovatno će biti diskusije oko svega toga. To nas je poremetilo u smislu da nas je ubacilo u neku nervozu jer smo praktično iz jedne dobre igre i pune kontrole došli smo do toga da primimo gol. Onda smo početkom drugog poluvremena ispoljili nervozu i nestrpljivost u građenju akcija pa je došlo do grešaka. Ali nastavili smo sa željom da dobijemo utakmicu, igrači su uložili maksimum. Falillo nam opet dobrih rešenja u završnoj trećini i dobra tavrpšnica da postignemo barem jedan gol. Mislim da bi gol rešio utakmicu, ali do toga nije došlo i razočarani smo jako, vidim to i na licima igračima ali nažalost tako je završeno - rekao je Blagojević.