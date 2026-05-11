Skupština je zakazana... Još uvek nije poznato kako će se sve završiti, ali... Izgleda da je došlo do prokreta. Crno-bele bi mogla da vode dva predsednik prenosi "Sportinjo"?

Realna je opcija sa Mijatovićem i Ljajićem, osim što nijedan od njih ne bi želeo da bude podređeni.

Postoji način da se to reši, ali tek nakon što prođe Skupština. Do tada, redosled poteza je sledeći: Ljajić i Mijatović će da se sastaju, kao što su nedavno i najavili i da pokušaju da nađu zajednički jezik.

Obojica su ljudi kompromisa, ali ne po svaku cenu. Mijatovićeva cena je jasna: tražiće da iz kluba odu Forcan i Lazović, a na Ljajiću je da se sa tim usaglasi. Na koji način to misle da izvedu, da li se nadaju da će ovo dvoje sami da se povuku ili će tražiti drugi način, to još nije jasno.

Onog momenta kad dođe do Skupštine, većina ključnih stavki bi već trebalo da bude dogovorena, da se sednica ne bi pretvorila u cirkus.

- Statut može da menja samo Skupština i čak i da dođe do toga, to neće biti skoro. Morali bi i Mijatović i Ljajić da pristanu da neko vreme vode zajedno klub sa sadašnjih pozicija. Zatim bi nova Skupština, jer izvesno je da će biti nekih promena, mogla eventualno da pokrene pitanje promene statuta. Ustanovljene bi bile dve predsedničke pozicije. Jedan bi imao zvanje predsednika upravnog odbora, a drugi zvanje predsednika Skupštine - objašnjava isti izvor.

Ostalo je još nešto manje od 20 dana za pregovore i dogovore. Ukoliko dve strane uspeju u kompromisu, onda će Skupština maltene biti protokolarna, u smislu da neće biti iznenađenja.