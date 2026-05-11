Crno-beli su lagnao rešili pitanje pobednika, a jedan detalj zabrinuo je sve.

Međutim, navijače je zabrinula povreda Nika Kalatesa u drugom meču.

Trener Đoan Penjaroja je tada izjavio da iskusni plejmejker ima "bolove u stopalu, a prema poslednjim informacijama muči ga i koleno".

Kalates je u Sarajevu igrao svega 14 minuta, za to vreme je postigao dva poena. Uz dve asistencije.

Kako prenosi Sport Klub, nije reč o ozbiljnoj povredi.

Kalates je manje vremena proveo na terenu iz predostrožnosti, kako ne bi pogoršao svoje stanje pred najvažnije mečeve u sezoni.

Dodaje se da će Grk biti spreman za naredne izazove. ABA liga još nije objavila termine utakmica polufinala.