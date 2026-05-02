Nedavno se pojavila informacija da su Nik Kalates i Partizan blizu dogovora oko produžetka saradnje. Ali, na pomolu je preokret.

U čitavu priču se uključio PAOK. Kako izveštava novinar Sotiris Vetakis, solunski crno-beli gledaju ka iskusnom plejmejkeru i spremni su da mu ponude dvogodišnji ugovor.

Pravi se u Solunu izuzetno ambiciozan projekat, a prethodnih dana se pojavila informacija da je i Vil Klajburn na meti bratskog kluba Partizana iz Grčke.

Podsetimo, Kalates koji je nedavno napunio 37 godina je u Partizan stigao krajem oktobra prošle godine. Utisak je da crno-beli sa njim na terenu deluju izuzetno pouzdano i iskontrolisano. Nije ni čudo što žele da ga zadrže u timu za narednu sezonu, ali čini se da će u tome imati ozbiljnog konkurenta.