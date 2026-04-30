Košarkaši Partizana pobedili su Slobodu iz Užica rezultatom 103:77 u prvom meču četvrtfinala Košarkaške lige Srbije.

Nakon utakmice je na konferenciji za medije govorio Đoan Penjaroja, trener Partizana, ali i bek crno-belih Arijan Lakić.

Povratnik Žofri Lovernj imao je 17 poena i 5 skokova.

-Super, sanjao sam ovu utakmicu 13 godina. Mnogo sam srećan... Mislim da je ova utakmica bila dobra i manje više smo se mučili na početku i nakon toga smo igrali mnogo dobro.

Da li je imao tremu:

-Sećam se... Ja starim, to je to. Bilo je 13 godina od tada i sada čak gubim kosu i tako je kako je. Telo je dobro. Želim da se takmičim, videćemo.

Kako mu izgleda ova ekipa Partizana:

-Dobra su ekipa, kratko sam sa njima, ali mislim da radimo dobro. Videćemo kako će se odviti i mislim da igramo mnogo bolje nego na početku sezone. Baš volim Kalatesa, mnogo sam srećan što igram sa njim.

Cilj je F4 u Nišu.

-Ne... Titula. To je meni važno. Ne samo učešće na četiri utakmice ili jednu sezonu.

Poslednju utakmicu je igrao protiv Zvezde u finalu.

-Moramo u finale, ponovo protiv Zvezde. Pasoš je sada tu, ne znam tačno kada stiže...

O Penjaroji:

-Nekako, svaka mu čast. Nije niko hteo da preuzme Partizan i on se uhvatio tog posla.