UFC šampion srednje kategorije, Šon Strikland, koji je to postao šokantnom pobedom nad Hamzatom Čimajevim, zaratio je sa predsednikom Donaldom Trampom preko društvenih mreža nedavno, a poručeno mu je da neće moći da uđe u Belu kuću na UFC 250 Freedom.

Međutim, on se ipak pojavio u Vašingtonu i došao je među navijače na festival koji je napravljen za zabavu pred početak borbi.

Tamo je napravio haos, upao je u ring i pokazivao srednji prst publici, dok su mu oni zviždali.

Ubrzo je ring bio pun članova organa reda i specijalnih snaga sa dugim cevima, koji su Striklanda izbacili sa događaja iz Bele kuće.

Zanimljivo je da je Strikland bio bos dok su ga izbacivali...