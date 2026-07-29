Beograd će u subotu biti domaćin UFC Fight Night spektakla, a kao najava tog događaja u četvrtak se od 19 časova održava nešto potpuno novo, a je "Power Slap 22", događaj u najlakše rečeno - šamaranju, pod pokroviteljstvom UFC.

Pred okršaje protivnika i protivnica, na čuvenom merenju, suočile su se rivalke Mađarica Šina Batori i Abi Montes. Tokom njihovog suočavanja atraktivna Mađarica i "Onlyfans" model, odlučila je da poljubi protivnicu i tako napravi spektakularan uvod.

Nije se mnogo bunila Abi već se posle kratke nervoze nasmejala i napustila binu. Pogledajte: