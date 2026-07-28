Ivan Mićić novi je kapiten rukometaša Partizana, saopštio je danas beogradski klub.

Mićić (25) će u predstojećoj sezoni sa Partizanom igrati u Ligi šampiona. Izabranici Raula Gonzalesa započeli su pripreme za novu sezonu pre nedelju dana.

- Izuzetno sam srećan što sam kao dete kluba doživeo trenutak da sa Partizanom igram LŠ. To je i za mene lično najveći iskorak u dosadašnjoj karijeri i ostvarenje dečačkog sna. Kapitenska traka je jedna od najvećih odgovornosti, a ujedno i izuzetna čast. Srećan sam što se klub odlučio na taj potez. Biću kao i do sada maksimalno motivisan za svaki trening i utakmicu. Tim je pretrpeo dosta promena, ali momci koji su došli su pravi profesionalci. To se vidi od prvog momenta i svi jedva čekamo da sezona počne. Cilj je svakako da odbranimo sve domaće trofeje i da na međunarodnoj sceni obradujemo navijače pobedama - rekao je Mićić, preneo je zvanični sajt kluba.

Rivali Partizanu u LŠ biće Fikse Berlin, Porto i Vesprem.

- Mislim da je to sam krem svetskog rukometa. U LŠ nema lakih protivnika i u ovim mečevima vidim odličnu priliku da ljubitelji rukometa vide kvalitet na delu. Nadam se da ćemo biti dostojan protivnik svim rivalima u grupi. Siguran sam da niko od njih neće moći sebi unapred da upiše dva boda u Beogradu. Najviše me raduje što će beogradska publika moći da uživa i da nas bodri protiv nekih od najboljih evropskih klubova - istakao je kapiten Partizana.