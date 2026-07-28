Marko Savić predstavljen je danas kao novi trener fudbalera Vojvodine iz Novog Sada.

Savić (42) je na klupi Vojvodine nasledio Miroslava Tanjgu, koji je pre četiri dana sporazumno raskinuo ugovor sa vicešampionom Srbije.

Savić je ranije trenirao Levadiju, Voždovac, Železničar iz Pančeva i Čukarički.

On će na klupi Vojvodine debitovati u četvrtak u Amsterdamu na revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Ajaksa. U prvoj utakmici, koja je odigrana 23. jula u Novom Sadu, bilo je 4:1 za Ajaks.