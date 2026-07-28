Fudbaleri Dinama iz Zagreba večeras od 20 časova na "Maksimiru" dočekuju švajcarski Tun u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Dva tima odigrala su 1:1 pre nedelju dana u Švajcarskoj, pa se očekuje velike borba šampiona dve države.

Pratiće situaciju u Zagrebu i Crvena zvezda koja navija za Tun. Razlog je taj što bi ako Dinamo ispadne, crveno-beli izbegli potencijalni duel sa AEK-om iz Atine u plej-ofu kvalifikacija jer bi ih prolaz Tuna pogurao među povlašćene timove zajedno sa šampionom Srbije.