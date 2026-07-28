Danski fudbalski reprezentativac Kristijan Eriksen nije se još priključio Volfsburgu, iako je prvobitni plan bio da se vrati prošlog petka i zajedno sa ekipom otputuje na pripreme, izjavio je sportski direktor nemačkog kluba Diter Heking, prenose nemački mediji.

Heking je potvrdio da će Eriksen u Danskoj započeti individualni program rehabilitacije.

- Plan je bio da bude sa ekipom na prijateljskoj utakmici protiv Liona, a zatim da otputuje na pripreme. Nažalost, to nije bilo moguće. Uskoro će u Danskoj početi individualni program oporavka, koji će verovatno potrajati neko vreme - rekao je Heking za lokalni "Volfsburger algemajne cajtung".

On je naglasio da nemački klub neće da vrši pritisak na danskog fudbalera.

- Ne želimo da ga požurujemo. Reč je o veoma osetljivoj situaciji kojoj pristupamo s najvećom odgovornošću - izjavio je Heking i dodao da u ovom trenutku nije poznato kada će Eriksen da se vrati treninzima Volfsburga.

Eriksen (34) je kolabirao 7. juna u Odenseu tokom prijateljske utakmice između Danske i Ukrajine. Nakon što je pao na teren, brzo je došao svesti, dobio je medicinsku pomoć i prevezen je u bolnicu u Odenseu gde je podvrgnut dodatnim pregledima.

Nemački mediji podsećaju da je to drugi put da je Eriksenu pozlilo na terenu zbog problema sa srcem. Tokom utakmice protiv Finske na Evropskom prvenstvu 2021. godine u Kopenhagenu, kolabirao je usled srčanog zastoja, hitno je reanimiran i ta intervencija mu je spasila život.

Danskom fudbaleru je potom ugrađena vrsta pejsmejkera ICD uređaj - implantabilni kardioverter-defibrilator, specijalni aparat koji prati rad srca i po potrebi automatski reaguje kako bi sprečio opasne poremećaje srčanog ritma.

Fudbaleri Volfsburga će novu sezonu u Drugoj Bundesligi početi 8. avgusta, kada će na svom terenu dočekati Kajzerslautern.