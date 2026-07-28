Najveća senzacija Svetskog prvenstva, golman reprezentacije Zelenortskih Ostrva, Vozinja, nedavno je potpisao za ekipu Kolo Kolo iz Čilea.

Iskusni čuvar mreže, koji je sjajnim odbranama na Svetskom prvenstvu 2026. godine privukao pažnju ljubitelja fudbala, zvanično je nedavno postao novi golman čileanskog velikana. Međutim, njegov debi mogao bi da protekne bez prepoznatljivog natpisa Vozinja na leđima.

Kako prenosi "Redgol", propisi čileanske Primere ne ostavljaju mnogo prostora za različita tumačenja. Član 36 pravilnika predviđa da fudbaleri na zvaničnim dresovima moraju da nose svoje prezime, dok korišćenje nadimaka nije dozvoljeno.

To znači da, ukoliko ne dođe do promene pravila, golman neće imati mogućnost da nastupa pod imenom koje ga je pratilo tokom cele profesionalne karijere. Njegovo puno ime glasi Žozimar Žoze Evora Dijas, pa bi upravo prezime moralo da se nađe na dresu.