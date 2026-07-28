Ekspert za suđenje Zdravko Jokić govorio je o meču Mačve i Partizana i isključenju Demba Seka.

-Dosta nervozna utakmica. Došlo je do ove situacije kada je napadač Partizana (Demba Sek, prim. aut.) praktično uhvatio za lice protivnika i oko vrata je stavio ruku. Nije stezao, ali je stavio ruku -rekao je Jokić za TV Arena Sport.

Nastavio je u istom ritmu.

-Najnovije instrukcije, ako igrač rukom gura igrača u lice - to je kazna. Sa druge strane, Pejović je trebalo da dobije karton za simuliranje. On kao da je dobio kroše u lice. Ruka je stavljena oko vrata, ali po instrukcijama UEFA, ovo se tretira kao nasilno ponašanje - dodao je sudijski ekspert.

Govorio je i o situaciji posle koje su se bunili iz Mačve.

-Broji se od momenta kada se podiže tabla. Tada je bilo 85:37. Igrač je izašao u 86:10. Ovde se radilo o 33 sekunde. Igrač ima deset sekundi da izađe. Igrači nisu dovoljno pripremljeni za ovo - zaključio je Jokić.