Srpski fudbaler Saša Lukić nalazi se na meti Ipsviča, javlja Skaj Sport.

Novi menadžer "traktorista" Geri O’Nil želi da ojača vezni red fudbalerima sa iskustvom igranja u Premijer ligi, a srpski reprezentativac je jedno od imena koje se uklapa u njegove planove.

Lukić je u Englesku stigao u leto 2023. godine, kada je iz Torina prešao u Fulam, a Ipsvič ga sada vidi kao potencijalno važno pojačanje za narednu sezonu, prvu posle promocije iz Čempionšipa. Vezista sa Fulamom ima ugovor još godinu dana.

Ipsvič je ovog leta promenio trenera nakon odlaska Kirana Mekene, a na klupu je seo Geri O’Nil. Klub je već krenuo u formiranje novog tima i do sada je angažovao Dajzena Maedu iz Seltika, Isu Diopa iz Fulama, Abdula Fatavua iz Lestera, Kejna van Evedelena iz Volendama i Emersona iz Tuluza.