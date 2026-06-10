U saopštenju se navodi da je Mekena odlučio da napravi pauzu u trenerskoj karijeri, pošto je ove godine uveo Ipsvič u Premijer ligu.



Mekena (40) je bio menadžer Ipsviča od decembra 2021. godine. Ipsvič je sezonu 2025/2026. u Čempionšipu završio na drugom mestu na tabeli i izborio je plasman u Premijer ligu.

- Odlučio sam da se povučem sa mesta menadžera ovog istorijskog fudbalskog kluba. Međutim, pošto sam prošle sezone ostvario drugi plasman u Premijer ligu i posle razmišljanja u poslednjih nekoliko nedelja osećam da je ovo pravo vreme da se povučem. Veoma sam ponosan na neverovatan napredak koji smo postigli i imam ogromnu nadu i optimizam za budućnost kluba - izjavio je, između ostalog, Mekena, preneo je zvanični sajt kluba.