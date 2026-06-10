Žrebom u Minhenu odlučeno je da Srbija na SP 2027. igra u grupi A protiv Nemačke, Tunisa i Urugvaja.



- Nemačka kao sudbina, očigledno ne možemo da je izbegnemo. Pobedili smo ih jednom i znamo da je veoma teško da to uradimo dva puta, pogotovo na dva uzastopna šampionata. Ali videli smo da možemo, da umemo i da nisu nepobedivi. Pripremićemo se za tu utakmicu kao i za svaku drugu. To što su oni domaćini i što će dvorana biti puna ne znači toliko, jer je i u Herningu bila puna dvorana i svi su navijali za njih, pa smo uspeli - rekao je Raul Gonzales, preneo je zvanični sajt RSS.



- Verujem u ovaj tim, verujem u moje momke. Pred nama je dug period rada, ali smo spremni na sve izazove. Idemo korak po korak, tu su i ostale dve ekipe. Prvo fokus na prvi meč, pa na drugi, pa na treći. Verujem da ćemo se plasirati u drugu rundu, samo se nadam da će to biti sa pozitivnim rezultatom po nas - dodao je selektor Srbije.



SP će biti održano od 13. do 31. januara 2027. godine u šest nemačkih gradova i to u Kilu, Hanoveru, Magdeburgu, Kelnu, Štutgartu i Minhenu. Utakmice grupe A biće odigrane u Minhenu.

Plasman u drugu fazu SP 2027. izboriće po tri prvoplasirane selekcije iz svake grupe, dok će četvrtoplasirane reprezentacije nastaviti takmičenje u Prezident kupu.