Plasman rukometaša Srbije na Svetsko prvenstvo donelo im je lovorike u javnosti, ali i finansijsku injekciju, pošto je Upravni odbor našeg saveza doneo odluku da ih nagradi.

Na predlog predsednika Božidara Đurkovića, „orlovi“ su za plasman nagrađeni sa 150.000 evra u dinarskoj protivrednosti.

Planetarni šampionat odžava se u Nemačkoj od 13. do 31.januara 2027. godine, a naši rukometaši podeliće pomenutu svotu novca na ravne časti, a nakon izveštaja i predloga selektora Raula Gonzalesa.

Inače, Srbija će 10. juna na žrebu u Minhenu saznati u kojoj će grupi igrati u prvoj fazi Svetskog prvenstva. Naš tim je u drugom šeširu sa Francuskom, Slovenijom, Norveškom, Španijom, Italijom, Farskim Ostrvima i Severnom Makedonijom.

U prvom šeširu su šampion Danska, domaćin Nemačka, Island, Portugalija, Švedska, Egipat i Argentina. U trećem su Grčka, Poljska, Brazil Bahrein, Tunis, Zelenortska Ostrva, Čile i SAD, a u četvrtom Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola, Urugvaj i dve selekcije sa specijalnom pozivnicom.