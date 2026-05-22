Španski fudbaler Dani Pareho napustiće Viljareal na kraju sezone, saopštio je taj klub.

Pareho (37) je od 2020. godine član Viljareala, za koji je odigrao 269 utakmica i zabeležio 16 golova i 36 asistencija. On je sa Viljarealom osvojio Ligu Evrope 2021. godine i igrao polufinale Lige šampiona 2022.

- Dani Parejo privodi kraju svoju uspešnu avanturu kao fudbaler 'žute podmornice' posle šest nezaboravnih sezona. Vezista rođen u Madridu ostavio je trag i postao legenda kluba nakon što je odigrao 269 mečeva i postao deveti igrač sa najviše zvaničnih nastupa u istoriji Viljareala. Klub će mu odati poštovanje u poslednjoj utakmici sezone protiv Atletiko iz Madrida - navodi se na sajtu kluba.

Španski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Real Madrid, Kvins Park Rendžers, Hetafe i Valensiju. Pereho je upisao četiri meča u dresu reprezentacije Španije.

Viljareal se nalazi na trećem mestu na tabeli španskog prvenstva sa 69 bodova, a u nedelju će dočekati Atletiko Madrid u poslednjem kolu.