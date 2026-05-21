Fudbaleri Klub Briža osvojili su titulu prvaka Belgije 20. put u istoriji pošto su danas remijem na gostovanju Mehelenu 2:2 kolo pre kraja prvenstva postali nedostižni za sad već bivšeg šampiona Union Sen Žil.



Briž kolo pre kraja šampionata ima 54 boda, dok je posle remija na gostovanju Gentu Sen Žil ostao na 50.

Ogroman doprinos osvajanju titule Briža dao je i reprezentativac Srbije Aleksandar Stanković, koji je odigrao 38 ligaških utakmica u kojima je dao šest golova i upisao dve asistencije.