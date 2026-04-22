Golove za Klub Briž postigli su Ugo Vetlesen u 4, srpski fudbaler Aleksandar Stanković u 46, Karlos Forbs u 56, Nikolo Tresoldi u 60, Hans Vanaken u 78. i Hristos Colis (penal) u 90+5. minutu.

Stanković je bio starter u domaćem timu, a zamenjen je u 71. minutu.

Jedini strelac za Mehelen bio je Mori Konate u 10. minutu. Gosti su meč završili sa igračem manje, pošto je u 90+5. minutu isključen Gora Dijuf.

Klub Briž se nalazi na drugom mestu na tabeli sa 41 bodom, dok je Mehelen na poslednjoj, šestoj poziciji sa 24.