Brojni evropski velikani stali su u red za otkup srpskog reprezentativca, ali naslednik Dejana Stankovića očigledno želi očevim stopama.

U moru ponuda Srbinu se najviše dopala ona sa “Đuzepe Meace”, koju je u Belgiju poslao njegov matični klub.

Namerava Inter da iskoristi pravo preče kupovine i za 23.000.000 angažuje talentovanog vezistu, koji se za svega godinu dana provedenih u Belgiji afirmisao kao jedan od najvećih bisera u Evropi.

“Corriere” otkriva da su za njegove usluge između ostalog zainteresovani još Brentford i Njukasl, ali Stanković hoće isključivo u Inter, što je na svom zvaničnom sajtu potvrdio standardno dobro obavešteni Đanluka Di Marcio.

Stanković je odigrao sjajnu sezonu, pokazao je veliki potencijal i sigurno da se od njega tek očekuju velike stvari...