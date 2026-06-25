Mladi srpski vezista Aleksandar Stanković odbio je ponude iz engleske Premijer lige kako bi ostao u milanskom Interu, prenosi Skaj Sport.

Vezista rođen 2005. godine našao se na meti Brentforda i Totenhema, koji su mu nudili veliku vidljivost i glavnu pozornicu na Ostrvu. Ipak, on je doneo odluku koju bi malo koji mlad igrač u njegovoj poziciji odbio i rešio da zatvori vrata Englezima, pokazavši time privrženost i zrelost kada je u pitanju projekat Nerazura.

Ovakav epilog stiže nakon veoma uspešne sezone koju je Stanković proveo na pozajmici u Klub Brižu, gde je partijama impresionirao sve hroničare italijanskog kluba. Inter je uložio oko 23 miliona evra kako bi ga vratio u Milano, čime je uprava jasno stavila do znanja koliko veruje u njegove tehničke kvalitete i ogroman potencijal za rast. Odbijanjem bogatih ponuda sa Ostrva, mladi fudbaler je potvrdio da njegova ljubav prema klubu nije samo deklarativna za medije, već da čvrsto veruje da u veznom redu milanskog giganta može da izraste u nosioca igre.