Fudbaleri Vojvodine pretrpeli su poraz u prvoj kontrolnoj utakmici u sklopu priprema za novu sezonu. Izabranici Miroslava Tanjge poraženi su tokom boravka u Austriji od aktuelnog šampiona Mađarske, ekipe Đera – 2:1 (1:1).

Mađarski prvak je stigao do prednosti već u petom minutu utakmice preko nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Željka Gavrića. Radost Đera je ipak kratko trajala, pošto je Vojvodina odgovorila već u 15. minutu. Nakon centaršuta Vidosavljevića, Siniša Tanjga je udarcem glavom zatresao mrežu rivala i doneo izjednačenje.

Pitanje pobednika na ovom prijateljskom odmeravanju snaga rešeno je u ranoj fazi nastavka meča. Ponovo je koban po Novosađane bio raspoloženi Gavrić, koji je svojim drugim pogotkom u 53. minutu postavio konačnih 2:1 i osigurao trijumf mađarskom timu.