Ipak, sada je doživeo veliku bruku!

Prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona doneo je Đeru susret sa Vikingurom sa Islanda. U prvoj utakmici, Đer je poražen u gostima minimalnim rezultatom, pošto je Nikolaj Hansen postigao gol u 92. minutu za trijumf.

Očekivao se odgovor Mađara u revanšu, ali su gosti ponovo prvi pogodili.

U 34. minutu je na asistenciju Sigurdsona Hafsteinson pogodio za vođstvo i ukupni rezultat 2:0. Samo četiri minuta kasnije je Vitalis sa bele tačke vratio nadu Đera.

Posle autogola Islanđana u prvom minutu nadoknade činilo se da će mađarski tim uspeti da dođe do plasmana.

Strelac koji je postigao prvi gol, bio je ponovo precizan, pa je Đer morao ponovo da juri zaostatak, koji na kraju nije uspeo da nadoknadi. Moraće Đer da nastavi takmičenje u Ligi konkferencije, gde će pokušati da se domogne grupne faze.