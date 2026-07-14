Fudbaleri Borca iz Banjaluke, doživeli su težak poraz u Sofiji u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona od Levskog, rezultatom 4:0.

Prva utakmica je odigrana u Banjaluci, Borac je poveo sa bele tačke golom Luke Juričića, dok je gost izvukao pozitivan isgod pogotkom Armstronga Oka Fleksa.

Sa velikim očekivanjima je otišao Borac u Bugarsku, optimističan je bio i trener Vinko Marinović. Međutim, usledio je potop.

Prvi pogodak je ponovo bio delo Fleksa na startu drugog dela igre, dok je potom Reinaldo u samo šest minuta dva puta bio strelac i Levski je vodio sa ubedljivih 3:0. Konačan ishod duela je postavio Huan Perea pet minuta pre kraja regularnog dela meča.

Tako će Borac morati da nastavi takmičenje u kvalifikacijama za Ligu konferencije i tamo pokuša da izbori plasman u nokaut fazu.