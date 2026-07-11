Žreb za treće kolo kvalifikacija ovog elitnog klupskog takmičenja je zakazan za 20. jul. Tada će srpski šampion saznati u Nionu ko će mu biti mogući rivali pre nego što uopšte odigraju svoj dvomeč protiv boljeg iz susreta u kom se sastaju kiparska Larnaka i Tre Fijori iz San Marina.

Rezultati premijernih utakmica u uvodnim kolima kvalifikacija jasno ukazuju na to da bi prvak Srbije uz malo sreće na predstojećem izvlačenju mogao da dobije prilično laganog rivala već na prvoj prepreci, pa na Marakani već mogu da počnu sa ozbiljnim skautingom i analizom jer im rani ishodi na ostalim terenima idu na ruku. Ekipe sa Malte i iz Jermenije već imaju kapital od po 2:0 iz prvih mečeva, a i ako prođu Letonci ili Irci, oni bi takođe imali status potpunih autsajdera protiv beogradskog kluba.

Zbog dobro poznatih pravila i restrikcija koje propisuje UEFA, bezbednosni protokoli sprečavaju eventualne susrete klubova iz Srbije i sa teritorije kosovske federacije. S obzirom na to da je ekipa Drite odigrala 1:1 na gostovanju u Kaunasu i očekuje se njen prolazak na domaćem terenu, litvanski predstavnik Kauno Žalgiris (zajedno sa parom Ki Klaksvik/Atert Bisen) najverovatnije neće moći da se nađe na Zvezdinom žrebu, pa će srpski šampion birati između pet preostalih kombinacija i parova.

Evo kompletnog spiska parova i ekipa koje su potencijalni rivali Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija:

Hapoel Ber Ševa (Izrael) – Đer (Mađarska) / Vikingur (Island)

Borac Banjaluka (BiH) / Levski Sofija (Bugarska) – Univerzitatea Krajova (Rumunija)

Ararat (Jermenija) / Riga (Letonija) – Floriana (Malta) / Šamrok Rovers (Irska)

Sabah (Azerbejdžan) / TNS (Vels) – Vardar (Makedonija) / KuPS (Finska)

Mjalbi (Švedska) – Linkoln (Gibraltar) / Inter Eskalades (Andora)

Kao najpoželjniji protivnici u ovoj fazi izdvajaju se bolji iz duela azerbejdžanskog Sabaha i finskog KuPS-a koji već imaju lepe prednosti iz prvih mečeva, dok bi idealan scenario bio i susret sa šampionom Gibraltara, ekipom Linkolna. Sa druge strane, među nepoželjne i znatno teže nagazne mine ubrajaju se švedski Mjalbi, izraelski Hapoel Ber Ševa kao i rumunska Univerzitatea iz Krajove koja je praktično već obezbedila prolaz.