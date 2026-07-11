Srpski košarkaš i član Milvokija Bogoljub Marković zabeležio je šest poena, pet skokova i dve asistencije za 20 minuta na terenu.



Najefikasniji u ekipi Čikaga bili su Jahmir Jang i Rajan Konvel sa po 19 postignutih poena.



U redovima Milvokija istakao se Brejden Beris sa 18 poena.



Milvoki će narednu utakmicu igrati u ponedeljak protiv San Antonija.