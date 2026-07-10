Prema navodima ovog specijalizovanog košarkaškog portala, italijanski velikan će za njegov dolazak platiti 900.000 evra obeštećenja.

Tako bi Rajt trebalo da postane jedan od najzvučnijih pojačanja ekipe iz Milana uoči početka nove sezone, s obzirom da je privukao pažnju košarkaške javnosti ove sezone.

Olimpija Milano je odlučila da aktivira izlaznu klauzulu i izdvoji 900.000 evra kako bi osigurala potpis američkog centra, koji bi uskoro trebalo i zvanično da bude predstavljen kao novo pojačanje italijanskog kluba.

Ukoliko transfer bude realizovan, Rajt će predstavljati značajno pojačanje u reketu za ambiciozni sastav Olimpije, koja želi da se vrati u sam vrh Evrolige naredne sezone. Vest o transferu prvi je objavio Eurohoops.