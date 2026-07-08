U intervjuu za RTCG, predsednik Košarkaškog saveza Crne Gore i Budućnosti Dragan Bokan, otkrio je da će od sledeće sezone u narednih deset godina šampion ABA lige imati mesto u Evroligi.

- Došao nam je predlog ugovora gde će prvak ABA lige imati desetogodišnji prolaz direktno u Evroligu. To je bila najava tada od Bodiroge i već je došao ugovor, pa od sledeće sezone počinje borba za to. Još je ova sezona po starom, tako da će ABA liga biti sačuvana. Imamo ozbiljne sponzorske pakete i veliko interesovanje. Dubai svake godine daje ozbiljan novac da igra ABA ligu, onda imamo Kluž, Slovan, Beč… To su ozbiljni izvori, gde 12 vlasnika iz godine u godinu imaju bolje finansijske uslove - istakao je Bokan.

Kako "Meridiansport" saznaje, ukoliko je šampion ABA lige tim koji već igra u Evroligi (Partizan, Zvezda ili Dubai), neće prvi sledeći po plasmanu dobiti priliku da nastupi u najjačem evropskom takmičenju, već će tom specijalnom pozivnicom raspolagati Evroliga.