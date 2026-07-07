Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica naći će se na spisku A reprezentacije Srbije za avgustovske utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, prenose domaći mediji.

Kako saznaje "Kurur" Selektor Dušan Alimpijević odlučio je da mladom asu pruži priliku da se priključi seniorskom timu i upozna sa radom najboljih srpskih košarkaša.

Poziv u najjaču selekciju predstavlja veliko priznanje za Kusturicu, ali i potez kojim Košarkaški savez Srbije želi da pokaže da ozbiljno računa na igrača koji se već godinama smatra jednim od najvećih talenata svoje generacije.

Kusturica je pokazao veliki kvalitet i sigurno da je pred njim svetla budućnost...