Najefikasniji u selekciji Francuske bili su Eli Okobo i Maksim Rejno, koji su postigli po 16 poena. U reprezentaciji Finske najbolji su bili Mikael Jantunen i Lauri Markanen sa po 14 poena.

U drugom meču šestog kola grupe G, Mađarska je pobedila Belgiju 85:70.

Tabela grupe G: Francuska 11 bodova, Finska 10, Mađarska 9, Belgija 6.

Košarkaši Švedske savladali su u Ljubljani selekciju Slovenije 88:79 u utakmici poslednjeg, šestog kola grupe H. Najefikasniji u selekciji Švedske bio je Pele Larson, koji je zabeležio 31 poen. Kod domaćih, najbolji je bio Stefan Joksimović sa 22 poena.

U drugom meču poslednjeg kola grupe H, Češka je savladala Estoniju 75:73. Tabela grupe H: Estonija 9, Slovenija 9, Švedska 9, Češka 9.

Francuska, Finska i Mađarska igraće u drugoj rundi kvalifikacija za SP 2027. u L sa Estonijom, Slovenijom i Švedskom.

Košarkaši Nemačke su u poslednjem, šestom kolu grupe E savladali Kipar sa 111:79, dok je Hrvatska bila bolja od Izraela 103:75. Tabela grupe E: Hrvatska 11, Nemačka 11, Izrael 8, Kipar 6.

Košarkaši Hrvatske, Nemačke i Izraela igraće u drugoj rundi kvalifikacija za SP 2027. u grupi K sa Poljskom, Letonijom i Holandijom.