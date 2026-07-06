Muška košarkaška reprezentacija Turske pobedila je večeras u Istanbulu selekciju Švajcarske rezultatom 95:72 u meču poslednjeg, šestog kola grupe C prvog kruga kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo 2027.

Najefikasniji u selekciji Turske bio je Omer Jurceven sa 18 poena, dok je Alperen Šengun dodao 17.

U reprezentaciji Švajcarske najbolji je bio Aleksandar Šumaher sa 23 poena.

U drugom meču poslednjeg kola grupe C od 20 sati u Beogradu igraju Srbija i Bosna i Hercegovina.

Turska je osvojila prvo mesto u grupi C sa 12 bodova, Srbija ima osam, a BiH sedam, dok je Švajcarska poslednja sa šest.

U naredni drugi krug kvalifikacija za SP 2027. prošli su Turska, Srbija i BiH, koji će formirati novu grupu sa Italijom, Litvanijom i Islandom.