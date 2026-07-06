Košarkaški savez Srbije (KSS) apelovao je na sve navijače da u večerašnjoj utakmici protiv Bosne i Hercegovine navijaju fer i korektno i da se primerno ponašaju.

"Večeras od 20.00 časova muška seniorska reprezentacija Srbije u beogradskoj dvorani 'Aleksandar Nikolić' igra utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. protiv Bosne i Hercegovine. KSS poziva sve naše navijače na fer i korektno navijanje i primerno ponašanje, da poštuju pravila organizacije utakmice, budu strpljivi pri ulasku u dvoranu, poštuju sve učesnike događaja, igrače, službena lica, gostujuću delegaciju protivnika", stoji na početku apela KSS.

Iz KSS podsećaju da je pušenje u dvorani najstrožije zabranjeno i mole sve koji dolaze na utakmicu da bodre "orlove" glasom, pesmom i aplauzom, da ne unose i ne bacaju nikakve predmete, ne vređaju bilo koga na bilo kojoj osnovi i da sportski podržavaju ekipu selektora Dušana Alimpijevića.

"Dođite da navijate za Srbiju u borbi za još jednu pobedu i plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine. Neka cela hala bude plavo-bela", poručuju iz KSS.