Košarkaši Italije trijumfovali su protiv reprezentacije Litvanije rezultatom 87:84 u meču kvalifikacija za Mundobasket naredne godine.

Azuri su večeras u Bolonji obradovali i Srbiju, jer i "orlovima" ovaj rezultat ide na ruku pred nastavak i drugu fazu takmičenja.

Ovim trijumfom, Litvanija ostaje na skoru 3-3 i biće samim tim iza Srbije na tabeli na početku takmičenja u drugoj fazi uz pobedu manje, pod uslovom, naravno, da Srbija sutra pobedi Bosnu i Hercegovinu u hali "Aleksandar Nikolić" od 20 sati.

Tri ekipe idu dalje u drugoj fazi, tako da je Srbiji najvažnije da jedna od tri ljuta rivala otpadne - Litvanija, Turska ili Italija kako bi se plasirala na Mundobasket.

Za sada je tome najbliža Litvanija.

Gubili su Italijani na početku meča sa 11 razlike, pa su se vratili. Gubili su potom i u poslednjoj deonici sa -13, a onda su poveli u poslednjem minutu.

Niko Manion je prvo izjednačio na ulasku u poslednjih 60 sekundi. Zatim je posle izgubljene lopte Litvanije, Manion pogodio i trojku. Usledila je penal završnica u kojoj se izvukla Italija. Promašio je Šargijunas za tri za produžetak, imao je skok i Normantas nakon toga, a haos je doneo pobedu Azurima.

Najbolji kod Italijana bio je baš Manion sa 27 poena, dok je Mateo Spanjolo dodao 14, a Stefano Tonut je postigao 10. Kod Litvanca su najefikasniji bili Azulas Tubelis sa 25 poena i Ignas Šargijunas sa 14, dok je Kasparas Jakučionis dodao 10.