Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je večeras kadetskoj košarkaškoj reprezentaciji Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na Svetskom prvenstvu u Istanbulu.

-Čestitam našim sjajnim kadetima na veličanstvenom uspehu i osvojenoj srebrnoj na Svetskom prvenstvu u Turskoj. Srbija je zemlja košarke, a vi ste još jednom pokazali zašto nas ceo svet poštuje i prepoznaje kao naciju šampiona. Ovo nije samo uspeh jedne generacije, već potvrda da budućnost srpske košarke ima snagu, karakter i pobednički duh. Ponosni smo na svakog od vas, na vaš trud, disciplinu, hrabrost i način na koji ste nosili grb Srbije. Nastavite da sanjate velike snove i da ih pretvarate u velike pobede - napisao je Vučić na mreži X.

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije (do 17 godina) osvojila je srebrnu medalju na SP nakon što je večeras u finalu poražena selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 107:81.