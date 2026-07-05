Košarka
Vučić čestitao kadetima: "Srbija je zemlja košarke, ponosni smo na način na koji ste nosili grb"
Vučić čestitao veličanstven uspeh i drugo mesto kadetskoj košarkaškoj reprezentaciji Srbije do 17 godina na Mundobasketu
Prešao iz Zvezde u Partizan, zbog njena nastao haos u Humskoj, a sada prelazi u "provincijski Urugvaj"Prethodna vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je večeras kadetskoj košarkaškoj reprezentaciji Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na Svetskom prvenstvu u Istanbulu.
-Čestitam našim sjajnim kadetima na veličanstvenom uspehu i osvojenoj srebrnoj na Svetskom prvenstvu u Turskoj. Srbija je zemlja košarke, a vi ste još jednom pokazali zašto nas ceo svet poštuje i prepoznaje kao naciju šampiona. Ovo nije samo uspeh jedne generacije, već potvrda da budućnost srpske košarke ima snagu, karakter i pobednički duh. Ponosni smo na svakog od vas, na vaš trud, disciplinu, hrabrost i način na koji ste nosili grb Srbije. Nastavite da sanjate velike snove i da ih pretvarate u velike pobede - napisao je Vučić na mreži X.
Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije (do 17 godina) osvojila je srebrnu medalju na SP nakon što je večeras u finalu poražena selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 107:81.
Komentari (0)