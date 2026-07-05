Sjajni košarkaš Nikola Vučević (36) više neće igrati za reprezentaciju Crne Gore, a tim povodom u barskoj dvorani „Topolica“ priređena mu je svečanost.

Susedi večeras igraju kvalifikacije za Mundobasket protiv Rumunije, a centar Orlanda je prethodno izašao na bis pred publikom u rodnom gradu.

Emotivnim rečima najpre se obratio predsedniku KSCG, supruzi, te zahvalio ostalim članovima porodice i bivšim saigračima i trenerima.

- Predsedniče, hvala što ste mi priredili ovu čast. Za mene je uvek bila čast i privilegija da igram za reprezentaciju i predstavljam svoju zemlju – rekao je Vučević, pa dodao:

- Za kraj bih se zahvalio svojoj porodici - ocu, majci, sestri, svojoj supruzi Nikoleti, kojoj su moja odsustva najteže padala i na koju je pao najveći teret, da mora da se nosi sa tri naša sina, koji su moja najveća motivacija u životu. Hvala svima, ovu noć su pamtiti zauvek.