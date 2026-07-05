Sjajni srpski mladi košarkaš, Nikola Kusturica proglašen je za jednog od pet najboljih košarkaša na Mundobasketu za igrače do 17 godina, nakon finala u kojem je Srbija osvojila srebrnu medalju porazom od selekcije SAD - 107:81.

Neverovatni Kusturica je pokazao i na ovom meču da je budućnost srpske košarke. Ubacio je čak 37 poena Amerikancima, imao je pored toga i devet uhvaćenih lopti, kao i dve asistencije. Indeks mu je bio 30.

Tokom celog ovog turnira dominirao je i oduševio mnoge skaute koji su se našli u Istanbulu. Kako stvari stoje, on će nastaviti karijeru na koledžu, a za sada je u prednosti da ga dovede UCLA gde je pomoćni trener Nemanja Jovanović, koji je deo stručnog štaba Dušana Alimpijevića u reprezentaciji Srbije. Pored toga, u istoj ekipi nastupa još jedan srpski biser, Filip Jović.

Što se Kusturice tiče na ovom izdanju Mundobasketa, on je na kraju na prvenstvu imao prosek od 22,5 poena po meču uz 6,5 skokova i 2,8 asistencija. Indeks mu je iznosio 23,8 poena.