Kadetska reprezentacija Srbije u nedelju od 19:15 igra za titulu prvaka sveta protiv Sjedinjenih Američkih Država u Istanbulu.

"Orlići" su u polufinalu dan ranije izbacili domaćina Tursku 76:71, a meč je ponovo obležio fenomenalni Nikola Kusturica sa 25 poena.

Ipak, nakon meča, Kusturica se našao na udaru turskih navijača, a razlog je dizanje tri prsta tokom proslave pobede.

Kako se može videti na jednom snimku koji se pojavio na mrežama, Orlići su slavili pobedu sa delom navijača na tribinama, a tom prilikom, i Kusturica je podigao tri prsta.

Međutim, nekim navijačima Turske se to nije svidelo, te su osuli paljbu po perspektivnom košarkašu.

- Ku**** sin, Kusturica, dizao je četnički pozdrav ka tribinama na kraju utakmice - glasi jedan od komentara.

- Ne mogu da uhvatim sliku, on je počeo prvi, a onda su još dva igrača prišla tribini i uradila isto to. Ako se pojavi snimak proslave, definitivno ćete videti to - napisao je jedan od navijača.