Kadetska reprezentacija Srbije u nedelju od 19:15 igra za titulu prvaka sveta protiv Sjedinjenih Američkih Država u Istanbulu.

Evropski šampion igraće protiv najveće košarkaške sile, selekcije SAD koja na ovom turniru postiže 114 poena i pobeđuje rivale u proseku 52 razlike.



Međutim, naši momci neće doći sa belom zastavom, što je nagovestio i najveći talenat srpske košarke Nikola Kusturica.

Sjajni košarkaš Barselone oglasio se na svom Instagram profilu gde je jednom fotografijom poslao moćnu poruku.



On je okačio sliku Nebojše Glogovca iz filma "Nebeska udica".



Glogovac je tada svom sinu u tom filmu izgovorio čuvenu rečenicu.



- Znaš kako se postaje pravi šampion, tako što Izađeš na teren kad je najteže i pobediš!