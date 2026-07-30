Mladi reprezentativac Srbije je doživeo meteorski uspeh u poslednje dve godine. Debitovao je za prvi tim Barselone, briljirao je u mlađim selekcijama reprezentacije, a ovog leta je potpisao za prestižni koledž UCLA. Nema sumnje da je pred njim velika karijera, dok se očekuje da 2028. godine izađe na NBA Draft.

-Hvala na iskustvu. Veliki igrač, još veći čovek - napisao je Kusturica uz fotografiju sa Janisom.

Kusturica je nakon odvojene srebrne medalje na Svetskom prvenstvu potpisao za Univerzitet Kalifornija iz Los Anđelesa. Prihvatio je neverovatnu ponudu od 12 miliona evra za dve sezone i nema sumnje da je doneo najbolju odluku za nastavak karijere.