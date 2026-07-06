I na Svetskom prevenstvu je pokazao klasu...

Dugo ga Amerikanci prate, američki mediji i vodeći analitičari uveliko bruje o brutalnoj ponudi od 10.5 miliona evra koju je dobio od čuvenog univerziteta UKLA.

Prema informacijama iz Amerike slavni koledž nudi srpskom reprezentativcu takozvani NIL paket, pravo na zaradu od imena i brenda. Naš košarkaš se već sada kotira kao treći pik na NBA draftu 2028. godine.

Broj jedan bi trebalo da bude Klarens Roser Junior, koji je sa selekcijom SAD osvojio zlato u Istanbulu, a iza njega je MVP šampionata centar Joakim Bumtje Bumtje koji se već obavezao univerzitetu Djuk. Bumtje i Kusturica su prošle sezone zajedno vodili Barselonu do titule Evroligi za mlade igrače.

Poznati analitičar koledž košarke Aron Tores kaže da je jasno čega pomenuti koledž nudi milione Srbinu. Može to sebi da priušti i ne misli da je to mnogo novca za igrača takvog kalibra.

- Ako ga dovedu, moram prvo da kažem da nećemo da gledamo u novčanik univerzitetu UKLA i nećemo pričati da su ga preplatili. Tržište je ono što diktira cenu, stvar je jasna. Ne verujem da je Kentaki preplatio Milana Momčilovića, jer koja je bila alternativa. Da nemate momka koji je prošle godine beležio 17 poena u proseku u Big 12 konferenciji? Ne mislim da je Luivil preplatio Flojda Badungu, niti Džon Kalipari Džordana Smita Džuniora... Opet pitam, šta je alternativa - kazao je Tores.

Insajder iz Kentakija Dilan Topmiler spušta loptu i kaže da posao još nije završen, ači je na dobrom putu.

- Rečeno mi je da ovaj izveštaj nije stoprocentno zvaničan. Iako sve ide u tom smeru Nikola Kusturica još nije formalno potpisao za UKLA. Momak je bio maksimalno fokusiran na obaveze u nacionalnom timu - rekao je Topmiler.