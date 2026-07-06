Čukarički je nastavio sa jačanjem tima za novu sezonu angažovanjem talentovanog defanzivca Asanea Ouedraoga, koji je sa klubom sa Banovog brda potpisao ugovor na tri godine.

Ouedraogo je rođen 20. oktobra 2005. godine u Obali Slonovače, igra na poziciji štopera, ali i levog beka, visok je 187 centimetara. Reč je o modernom defanzivcu koji se odlikuje odličnom igrom levom nogom, sigurnošću u duelima i kvalitetnim iznošenjem lopte iz poslednje linije.

Karijeru je započeo u ekipi San Pedro, jednom od najpoznatijih klubova u Obali Slonovače, odakle je početkom 2024. godine ostvario transfer u američki Kraun Legasi, razvojni tim MLS ligaša Šarlota, sa kojim Brđani imaju sjajnu saradnju.