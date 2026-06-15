Nemački fudbaler Kobi Ebere potpisao je ugovor sa Čukaričkim, saopštio je danas klub iz Beograda.



Ebere (20) je u Čukarički dolazi iz Evertona, u kojem je prošao omladinsku školu.



-Čukarički je doveo prvo pojačanje za novu sezonu, Okezije Čibuike Kobi Ebere je u prostorijama kluba potpisao trogodišnji ugovor sa ekipom sa Banovog brda. Kobi Ebere spada u grupu mladih fudbalera koji su svoj razvoj gradili u zahtevnom sistemu engleskog fudbala. Reč je o ofanzivcu koji se najbolje snalazi na poziciji levog krila, ali po potrebi može da igra i na drugim mestima u napadu zahvaljujući brzini, snazi i dobroj tehnici, pre svega u situacijama 'jedan na jedan'" - navodi se na sajtu kluba.



Nemački fudbaler ima i nigerijsko državljanstvo, a prošle sezone je odigrao 21 utakmicu za mlađe kategorije Evertona.



Čukarički je saopštio da će u sredu početi sa pripremama za novu sezonu, kada će šef stručnog štaba Marko Jakšić obaviti prozivku.



-Ekipa će potom raditi na stadionu na Banovom brdu sve do polaska na slovenački Bled, gde će boraviti od 23. juna do 5. jula. Po povratku u Beograd Čukarički će nastaviti sa treninzima na svom stadionu, generalnu proveru će imati 12. jula - poručio je beogradski klub.



Čukarički će 18. jula u prvom kolu nove sezone Superlige Srbije dočekati IMT.