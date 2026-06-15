Kako prenose domaći mediji, crno-beli ne planiraju da produže saradnju sa američkim krilnim centrom, kome je ugovor istekao po završetku sezone.

Veoma turbulentna godina se nalazi iza Osetkovskog.

Tokom sezone se suočio sa novom suspenzijom Antidoping agencije Španije, što je u jednom trenutku dovelo i do raskida saradnje, da bi kasniji ugovor bio obnovljen, ali samo do kraja takmičarske godine.

Prema navodima "Meridian sporta", glavni razzlog zbog kojeg neće doći do nastavka saradnje jesu finansijski uslovi koje Osetkovski traži za novi ugovor, a koje u Humskoj ne smatraju prihvatljivim.

Amerikanac je u Evroligi prosečno beležio 7,2 poena i 2,9 skokova po utakmici, dok je u ABA ligi imao nešto bolji učinak sa 8,4 poena i 2,9 uhvaćenih lopti.

U međuvremenu, Partizan već razmatra potencijalnu zamenu. Kao jedan od kandidata za dolazak u Beograd pominje se Derek Vilis, doskorašnji član Pariza.