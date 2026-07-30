Muška juniorska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas u Roveretu selekciju Bugarske rezultatom 89:62 (27:20, 14:15, 30:6, 18:21) u meču za plasman od devetog do 16. mesta na Evropskom prvenstvu u Italiji (U18).

Srbija je i na ovom meču igrala bez Vuka Danilovića i Luke Živojinovića, koji su zbog povreda završili EP.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Đorđe Gnjato sa 23 poena. U reprezentaciji Bugarske najbolji je bio Kalojan Kolev sa 16 poena.

Košarkaši Srbije će u subotu igrati protiv Danske za plasman od devetog do 12. mesta na EP.