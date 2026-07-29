Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije eliminisana je u osmini finala Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina. "Orlići" su poraženi od Grčke rezultatom 78:77 i tako završili takmičenje.

Izabranici Saše Ocokoljića su dobro otvorili ovaj meč i imali osetnu prednost. Čuvali su naši momci vođstvo sve do polovine treće četvrtine, a onda je usledio pad. Grci su kažnjavali svaki propust Srbije, koja je potom ostala bez selektora. Ocokoljić je isključen, a protivnik je preokrenuo rezultat.

Uspela je potom Srbija u nekoliko navrata da se vrati u meč, ali nedovoljno. Grci su poveli sa pet razlike na četiri minuta do kraja, potom su u poslednjih 20 sekundi ušli sa šest poena.

Pogodio je trojku Bjelić na 14 sekundi do kraja, ali je Buzulas pogodio jedno bacanje, posle čega je i Karalić pogodio trojku koja nije bila dovoljna.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Karzilampru sa 21 poenom, a pratio ga je Pulos sa 16. Kod Srbije najbolji Đorđe Gnjato sa 20 poena, Nikola Karalić je dodao 17, Andrej Bjelić 15, a Luka Roganović 11.