Košarkaši Srbije plasirali su se u finale Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina koje se održava u Ljubljani.

"Orlići" su u polufinalu savladali Španiju rezultatom 72:65 i u nedelju će se sa domaćinim Slovenijom boriti za zlatnu medalju! U20 selekcija Srbije je time prošla u prvo finale Evrobasketa za ovaj uzrast još od 2015. godine, kada je savladala upravo Španiju i došla do titule

Naš tim je odigrao impresivno prvo poluvreme. Viđena je prava rapsodija izabranika Jogija Jovanovića koji su posle prve četvrtine vodili 25:11. Nastavili su "orlići" u istom ritmu i u drugoj deonici, pa su stekli maksimalnih 19 poena prednosti. Ipak, Španci su uhvatili ritam, pa su smanjili zaostatak i na poluvremenu je bilo +14 za Srbiju.

Došla je Srbija u nastavku do 18 razlike, ali je onda protivnik malo po malo počeo da topi prednost. Već do kraja treće deonice je Španija uspela da se približi i pred ulazak u poslednju četvrtinu je bilo 59:49.

Uvukla se nervoza u igru naših košarkaša u tim odlučujućim momentima. Španija je to iskoristila i u potpunosti se vratila u utakmicu, ali su naši momci zablistali onda kada je to bilo najpotrebnije. Ogromnu ulogu odigrao je tada Marko Tofoski. Ostao je mirne ruke kada je bio na liniji za slobodna bacanja, potom je ukrao i važnu loptu koja je posle kontre donela Srbiji 11 poena prednosti na oko minut i po do kraja.

Španci se nisu predavali, ali su "orlići" uspeli da privedu utakmicu kraju i u nedelju će se boriti za titulu prvaka Evrope! Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Andrej Lučić sa 20 poena. Mitar Bošnjaković je postigao 17 poena, dok je Nikola Džepina ubacio 12. U selekciji Španije istakao se Iker Garmendija sa 16 poena, a Maks Gaspa i Horhe Karot su zabeležili po 10.

Podsetimo, Slovenija je u prvom polufinalu pobedila Francusku sa 91:89. Finale je na programu u nedelju od 19 časova. Prethodno će se od 16:30 Španija i Francuska boriti za bronzu.