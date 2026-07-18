Španski teniser Danijel Merida Agilar osvojio je ATP turnir u Umagu, pošto je večeras u finalu pobedio Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine rezultatom 6:2, 5:7, 6:2.

Meč je trajao dva sata i jedan minut. Merida Agilar je 82. teniser sveta, dok je Džumhur 108. na ATP listi.

Španski teniser je u na turniru u Hrvatskoj došao do prve ATP titule u karijeri.

Merida Agilar je za trijumf u Umagu dobio 93.175 evra i 250 bodova za ATP listu.

Džumhuru je za igranje u finalu pripalo 54.360 evra i 165 bodova za ATP listu.