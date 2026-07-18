Karlos Alkaraz zbog povrede zgloba desne ruke ne igra od aprila. Španski teniser je propustio Rolan Garos i Vimbldon, postojala je mogućnost da preskoči i US open, ali je došlo do preokreta. Karlitos bi mogao da zaigra na Mastersu u Sinsinatiju koji je na programu od 13. avgusta.

Treći reket sveta nije prijavljen za Masters u Kanadi, ali se nalazi na listi učesnika u Sinsinatiju. Španski mediji preneli su da je njegov tim odlučio da sav fokus bude na tome da u Ohajo stigne u najboljem mogućem stanju.

Prema poslednjim informacijama iz njegovog tima, problem sa zglobom više ne postoji.

- Zglob je zdrav, potpuno izlečen i postepeno povećavaju opterećenje na treninzima - navodi se u izveštaju španske "La Verdada".

O Alkarazovom stanju govorio je i Rik Mejsi, legendarni trener koji je radio sa Serenom i Venus Vilijams i trenirao više budućih brojeva jedan.

- Španski mađioničar biće spreman i napunjen energijom kada izađe na teren. Zglob je 100 odsto spreman i odigrao je mnogo mečeva i trening setova sa drugim profesionalcima - napisao je Mejsi na društvenim mrežama.

On smatra da je Alkaraz pauzu uspeo da pretvori u prednost.

- Uzeo je negativnu situaciju i pretvorio je u pozitivnu, a njegova fizička sprema je čak bolja nego pre. Sada samo treba da oseti vrućinu prave borbe i proveri sebe u ključnim poenima. Magični šou uskoro stiže na teren blizu vas.

Mejsi je za "Tennis365" dodao da ne očekuje da Alkaraz bilo šta menja u igri zbog povrede.

- On je španski mađioničar, drži reket kao četkicu i radi mnogo zanimljivih stvari rukom i zglobom. Ali to je njegov DNK. On je umetnik, virtuoz - rekao je Mejsi.

Američki trener veruje da Alkaraz mora da ostane veran sebi.

- Tako igra - iz srca i duše. Neće ništa promeniti i nadam se da ovo neće biti velika stvar, jer njegova harizma i njegov duh čine ga igračem kog morate da gledate - zaključio je Mejsi.