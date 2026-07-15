Nekadašnji ruski teniser Marat Safin ocenio je da aktuelni svetski broj jedan Janik Siner i drugi reket sveta Karlos Alkaras ne bi dominirali svetskim tenisom da su igrali u eri Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Đokovića.

-Siner i Alkaras u eri Novaka, Rodžera i Rafe ne bi bili prvi i drugi na svetu. Nivo tenisa je značajno opao. Ranije je bilo mnogo igrača vrhunskog kvaliteta, dok ih danas ima najviše deset - rekao je Safin u podkastu svoje sestre Dinare Safine, prenosi italijanska agencija Adn.kronos.

Siner je u nedelju osvojio Vimbldon pobedom nad nemačkim teniserom ruskog porekla Aleksandrom Zverevom u finalu i tako stigao do druge uzastopne titule na najprestižnijem teniskom turniru.

Slično mišljenje izneo je i bivši američki teniser Džim Kurijer, koji smatra da Siner tokom turnira nije prikazao svoj najbolji tenis.

-Osim u polufinalu, mislim da Siner nije igrao svoj najbolji tenis na turniru, ali je i to bilo dovoljno da osvoji titulu - rekao je Kurijer.

On je ocenio da se tok finalnog meča promenio kada je Siner uspeo da uđe u duže razmene udaraca i pronađe ritam igre.

-U prvim setovima gotovo da nije bilo dugih poena, već se sve svodilo na servis. Kada je Zverev počeo slabije da servira i češće koristio slajs, upravo je to bilo ono što je Sineru bilo potrebno - rekao je Kurijer.